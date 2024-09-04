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"Ответы будут болезненными":Захарова обратилась к Западу из-за Украины

"Ответы будут болезненными":Захарова обратилась к Западу из-за Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Западу с предупреждением из-за Украины.

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