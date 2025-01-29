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«Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» вышли в 1/8 финала ЛЧ

По итогам общего этапа ЛЧ в восьмерку сильнейших попали следующие клубы: 1. «Ливерпуль» – 21 очко. 2.

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