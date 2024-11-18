Ждём заявлений из Киева и НАТО о «неправильной войне» русской армии Думаю, всем давно понятно, что современная война — это прежде всего война интеллекта.
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Ждём заявлений из Киева и НАТО о «неправильной войне» русской армии Думаю, всем давно понятно, что современная война — это прежде всего война интеллекта.
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