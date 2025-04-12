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Газета.ру

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Вулин заявил, что ЕС рассматривает Сербию в качестве своей колонии

Вулин заявил, что ЕС рассматривает Сербию в качестве своей колонии

Призыв комиссара Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения Марты Кос не включать вице-премьера Сербии Александара Вулина в состав нового кабинета министров свидетельствует о том, что региональное содружество рассматривает республику в качестве своей колонии.

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