Вулин заявил, что ЕС рассматривает Сербию в качестве своей колонии

Призыв комиссара Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения Марты Кос не включать вице-премьера Сербии Александара Вулина в состав нового кабинета министров свидетельствует о том, что региональное содружество рассматривает республику в качестве своей колонии.
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