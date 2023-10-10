Politiki.net Не хотелось бы вас огорчать друзья, но Россия плетется в хвосте ежегодного рейтинга свободы Интернета, проводимом американской НПО «Freedom House» («Фридом Хаус»).
"У России последнее место и на то есть веские причины", - в США опубликовали данные рейтинга свободы Интернета
Комментарии
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Сергей Федотов
Извиняюсь уточнить, а многим ли из нас интересно мнение матрасников(ну тех, у которых флаг на матрац похож)?
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19 час.
ФС
Фарид Сабиров
Мне по случаю удалось прикупить туалетную бумагу фраг амеров. Так у меня теперь любимый кабинет это туалет. Откликнитесь у кого есть туалет бумага с мордой и надписью казнокрад с высунутым языком. Мечтаю и такую купить для личных нужд ?????
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18 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Лидеров рейтинга оказалась Канада, в парламенте которой матерых нацистов встречают овациями. И этим всё сказано! Зачем на это обращать внимание, когда всё и всем понятно. Кому то просто нечем заняться.
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6 час.
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