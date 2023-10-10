"У России последнее место и на то есть веские причины", - в США опубликовали данные рейтинга свободы Интернета

Сергей Федотов Извиняюсь уточнить, а многим ли из нас интересно мнение матрасников(ну тех, у которых флаг на матрац похож)?

ФС Фарид Сабиров Мне по случаю удалось прикупить туалетную бумагу фраг амеров. Так у меня теперь любимый кабинет это туалет. Откликнитесь у кого есть туалет бумага с мордой и надписью казнокрад с высунутым языком. Мечтаю и такую купить для личных нужд ?????