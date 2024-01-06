Экс-конгрессвумен Чейни поддержала недопуск Трампа к праймериз

Бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни завила, что экс-президент США Дональд Трамп не должен быть "частью политического процесса" в стране, подчеркнув необходимость убрать имя Трампа из бюллетеней в праймериз.
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