Татьяна Буланова объяснила, почему до сих пор не стала бабушкой

Татьяна Буланова в двух предыдущих браках родила двоих сыновей. Старшему Александру уже 31 год. Татьяна надеялась, что в скором времени наследник подарит ей внуков, которых можно будет понянчить, тем более у парня была возлюбленная.
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