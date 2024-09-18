Женщинам рассказали, как можно работать и рожать, а не заводить собачек

Еще 20-30 лет назад средний возраст матери, родившей первого ребенка, составлял 20,9 года, а сегодня на первом месте - карьера Молодые россиянки сегодня ориентированы на построение карьеры и только потом - на создание семьи, однако, как уверяют эксперты, это уже можно сочетать и государство этому способствует, пишет "Парламентская газета".