Принц Гарри рассказал о драке с братом Уильямом из-за Меган Маркл

Гарри повредил спину после потасовки с братом.фото: wikipedia.org/Mark Jones, CC BY 2.0--> Принц Гарри в своих мемуарах, ставшими скандальными ещё до публикации, рассказал о драке со своим братом, наследником британского престола принцем Уильямом.
Гарри повредил спину после потасовки с братом.фото: wikipedia.org/Mark Jones, CC BY 2.0--> Принц Гарри в своих мемуарах, ставшими скандальными ещё до публикации, рассказал о драке со своим братом, наследником британского престола принцем Уильямом.
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