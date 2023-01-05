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Принц Гарри рассказал о драке с братом Уильямом из-за Меган Маркл

Принц Гарри рассказал о драке с братом Уильямом из-за Меган Маркл

Гарри повредил спину после потасовки с братом.фото: wikipedia.org/Mark Jones, CC BY 2.0--> Принц Гарри в своих мемуарах, ставшими скандальными ещё до публикации, рассказал о драке со своим братом, наследником британского престола принцем Уильямом.

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