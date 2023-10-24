В Подмосковье «Положенца» от вора в законе задержали

Криминальный авторитет Виталий Раменский задержан в Подмосковье В подмосковном Жуковском силовики задержали криминального авторитета Виталия Раменского, которого они считают ставленником вора в законе Шишкана.
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