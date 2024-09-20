❕«На фронте никто не задаётся вопросом: больше я патриот или меньше. Всё происходит само собой, изнутри» Так считает участник специальной военной операции Александр.
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❕«На фронте никто не задаётся вопросом: больше я патриот или меньше. Всё происходит само собой, изнутри» Так считает участник специальной военной операции Александр.