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Новые правила в школах с 1 сентября 2026 года: запрет смартфонов, ограничение интернета и контроль дисциплины

Новые правила в школах с 1 сентября 2026 года: запрет смартфонов, ограничение интернета и контроль дисциплины

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступает в силу приказ Минпросвещения № 316, утверждающий обновленные санитарно-ведомственные правила и регламент дисциплины.

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