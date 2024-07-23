ФАС: в отношении телекомпании "ТВ Центр" возбуждено дело из-за громкости рекламы

ФАС поясняет, что предварительно была проведена запись эфира телеканала, в результате чего выяснилось, что "громкость рекламы существенно превышала средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала".
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