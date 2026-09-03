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Нижегородская правда

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Около 1000 медиаспециалистов объединил Фестиваль новых медиа

Около 1000 медиаспециалистов объединил Фестиваль новых медиа

Третий Фестиваль новых медиа завершился в Мастерской управления «Сенеж» в Московской области. За три дня он объединил около 1000 руководителей медиакомпаний, журналистов, продюсеров, блогеров и представителей цифровых платформ из России и еще десяти стран.

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