Около 1000 медиаспециалистов объединил Фестиваль новых медиа

Третий Фестиваль новых медиа завершился в Мастерской управления «Сенеж» в Московской области. За три дня он объединил около 1000 руководителей медиакомпаний, журналистов, продюсеров, блогеров и представителей цифровых платформ из России и еще десяти стран.