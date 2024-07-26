Было всё, от Дастера до Прадо, от Митсу до BMW X3. Но после своего «американца» в эти поделки под дулом пистолета не сяду

АвтоБольше по теме Друзья, приветствую. Сегодня информационное пространство на 90 % занято обсуждением китайского автопрома и мы сами в этом виноваты, так как именно мы — покупатели этих машин, задаем тренды и своим интересом лишь подталкиваем остальных, увеличивая тем самым спрос на эти автомобили.