Было всё, от Дастера до Прадо, от Митсу до BMW X3. Но после своего «американца» в эти поделки под дулом пистолета не сяду

АвтоБольше по теме Друзья, приветствую. Сегодня информационное пространство на 90 % занято обсуждением китайского автопрома и мы сами в этом виноваты, так как именно мы — покупатели этих машин, задаем тренды и своим интересом лишь подталкиваем остальных, увеличивая тем самым спрос на эти автомобили.
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