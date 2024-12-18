В Якутии полицейские рассказали медицинским работникам, как не стать жертвой мошенников

В рамках информационной кампании «Осторожно, мошенники!» сотрудники МУ МВД России «Якутское» продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дистанционного мошенничества и информирование населения о современных схемах обмана и способах защиты от аферистов.