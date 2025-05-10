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Правительство Пакистана подтвердило начало операции против Индии

Правительство Пакистана подтвердило начало операции против Индии

Пакистанское правительство подтвердило начало операции против Индии. Об этом информирует ТАСС. Кабмин Пакистана заявил, что исламская республика успешно атаковала ключевые индийские военные объекты в рамках операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»).

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