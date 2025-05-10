Правительство Пакистана подтвердило начало операции против Индии

Пакистанское правительство подтвердило начало операции против Индии. Об этом информирует ТАСС. Кабмин Пакистана заявил, что исламская республика успешно атаковала ключевые индийские военные объекты в рамках операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»).
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