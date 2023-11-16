Взаимосвязь между употреблением фастфуда и снижением IQ обнаружили британские ученые

Каждое последующее поколение любителей фастфуда будет глупее предыдущего на семь процентов.Плохая новость для любителей гамбургеров и сладкой газировки: такой образ питания постепенно снижает IQ и повышает риск развития психических заболеваний.
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