🍇В Крыму появился новый виноградно-винодельческий район «Белая скала» Виноделие в центральной части региона — настоящая школа выживания: ливни с подтоплениями, заморозки, жара и засуха.
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