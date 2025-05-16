Член Палаты лордов извинился за продвижение криптопроекта Astra Protocol

Член британской Палаты лордов и экс-генсек Лейбористской партии Иэн Макникол (лорд Макникол) оказался в центре этического скандала после того, как признал нарушение парламентских норм в связи с продвижением криптопроекта Astra Protocol.
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