Победительница юношеского Ролан Гаррос Алина Корнеева: Ты едешь на турнир ради этой цели

Выигравшая Ролан Гаррос среди юниоров пятнадцатилетняя Алина Корнеева, сразу после тяжёлого матча, оправленная на антидопинговый тест, а затем на пресс-конференцию, в первом же ответе уточнила представителям WTA, что счастлива, но очень устала и мечтает о душе.