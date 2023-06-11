Выигравшая Ролан Гаррос среди юниоров пятнадцатилетняя Алина Корнеева, сразу после тяжёлого матча, оправленная на антидопинговый тест, а затем на пресс-конференцию, в первом же ответе уточнила представителям WTA, что счастлива, но очень устала и мечтает о душе.
Популярные статьи
- Американский журналист Карлсон назвал президента Украины Зеленского «потным и крысообразным» комиком, который стал олигархом
- Мирошник: решение конфисковать российский Ан-124 и передать его Украине переводит Канаду в статус страны-вора и беспредельщика
- Кадыров: руководителей Украины ждут худшие времена в их жизни, чеченские бойцы горят желанием воздать сполна киевскому режиму
Свежие комментарии