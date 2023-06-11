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Победительница юношеского Ролан Гаррос Алина Корнеева: Ты едешь на турнир ради этой цели

Победительница юношеского Ролан Гаррос Алина Корнеева: Ты едешь на турнир ради этой цели

 Выигравшая Ролан Гаррос среди юниоров пятнадцатилетняя Алина Корнеева, сразу после тяжёлого матча, оправленная на антидопинговый тест, а затем на пресс-конференцию, в первом же ответе уточнила представителям WTA, что счастлива, но очень устала и мечтает о душе.

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