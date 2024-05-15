Медведева рассказала об отношениях с сыном Ильи Авербуха

Знаменитая российская фигуристка, обладательница двух чемпионских титулов на мировом уровне, Евгения Медведева поведала об особых эмоциональных связях, связывающих ее с сыном известного фигуриста Ильи Авербуха.
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