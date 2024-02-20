Почему Filecoin (FIL) взлетел на 300%?

Криптовалюта Filecoin (FIL) вернулась в топ-30 по итогам вчерашних торгов, заняв 27-е место. Альткоин FIL ненадолго «выпал» из этого рейтинга в ходе затянувшейся январской коррекции, связанной с техническими особенностями движения котировок.