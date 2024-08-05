В Минобороны подготовят акт о приезде супругов с военными на реабилитации

Нормативно-правовой акт для обеспечения проезда и совместного проживания супругов с военнослужащим по контракту во время медицинской реабилитации поручил подготовить министр обороны России Андрей Белоусов, 5 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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