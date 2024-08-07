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Авдоляну выставили миллиардный счёт за «Гидрометаллургический завод»

Авдоляну выставили миллиардный счёт за «Гидрометаллургический завод»

Арбитраж, где слушается дело о банкротстве завода, 14 августа рассмотрит ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, в том числе олигарха Авдоляна, которого не раз назывались конечным бенефициаром активов.

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