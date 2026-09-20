Девочка-подросток подожгла две полицейские машины в Петербурге

В самом центре Петербурга, на улице Марата, произошло возгорание двух служебных автомобилей ДПС. По информации 5-tv.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Высадить Рубио»:...
- Партия Нетаньяху ...
- Пропавшие украшен...
Это уже не "девочка-подросток", а преступник!...По закону и по жизни...