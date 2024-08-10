В небе над Курском работает система ПВО

Системы ПВО работают в небе над Курском, видны следы взрывов в воздухе 10 августа, сообщает ТАСС. По данным агентства, в Курске слышны звуки около десятка взрывов, в небе над городом видны всполохи от них.
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