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Единые цвета для мусорных контейнеров утвердили в России

Единые цвета для мусорных контейнеров утвердили в России

Для двухпоточной системы сбора отходов будут применяться синий и серый цвета. Данное решение закреплено в новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), утвержденных постановлением № 293, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным.

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