ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ: НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЁТЧИКА КУЗЬМИНОВА – ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Илия Запрянов Я как болгарин от Болгария скажу - СМЕРШ ! где бы он не находился. Вы русские должны достать его !

Алексей Буйнов Не нужно никаких исследований и аналитики. Про него допустимо написать единственную статью- он сдох. И сдох в мучениях.