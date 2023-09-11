БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ: НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЁТЧИКА КУЗЬМИНОВА – ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ПРЕДАТЕЛЬСТВА

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Комментарии
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Илия Запрянов
Я как болгарин от Болгария скажу - СМЕРШ ! где бы он не находился. Вы русские должны достать его !
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17 мин.
Алексей Буйнов
Не нужно никаких исследований и аналитики. Про него допустимо написать единственную статью- он сдох. И сдох в мучениях.
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8 мин.
реванш
Да хули вы здесь Санту барбару устроили из ПРЕДАТЕЛЯ? ТВАРЬ и УРОД! А вы здесь уже неделю все пиаритесь, пытаетесь что то доказать. Его место быть повешенным на суку.
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7 мин.

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