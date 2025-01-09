Эксперты заявили о подорожании ремонта жилья в России в 2025 году на 10-20 процентов

Цена будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр Ремонт квартир в России в этом году станет дороже на 10-20%, стоимость косметического ремонта будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр, капитального – от 60 тысяч рублей, сообщили РИА Недвижимость специалисты по строительству и ремонту.
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