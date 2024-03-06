ФСБ рассекретила документы о работе спецотряда «Победители» в тылу врага в годы ВОВ

Архивные сведения о работе отряда «Победители», который в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) выполнял задачи на территориях оккупированных нацистами Украинской ССР и Польши, рассекретил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в среду, 6 марта, к 80-летию гибели Героя Советского Союза Николая Кузнецова.