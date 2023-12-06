«В этом сезоне грипп свое еще нагонит»

Подавляющее число россиян, заболевших гриппом в этом сезоне, стали жертвами его гонконгского варианта — это потомок штамма, который активно циркулировал в мире в 60-е годы прошлого столетия, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов.