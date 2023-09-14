"Стройка с размахом": новый ТЦ возвышается в крупном районе Владивостока

Новый ТЦ возвышается в крупном районе Владивостока. Стройка с размахом привлекает внимание жителей Второй Речки в особенности, что и обсуждают в тг-канале (18+).
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