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"Стройка с размахом": новый ТЦ возвышается в крупном районе Владивостока

"Стройка с размахом": новый ТЦ возвышается в крупном районе Владивостока

Новый ТЦ возвышается в крупном районе Владивостока. Стройка с размахом привлекает внимание жителей Второй Речки в особенности, что и обсуждают в тг-канале (18+).

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