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Рианна ждет второго ребенка

Рианна ждет второго ребенка

Певица Рианна после своего выступления на Супербоуле тут же стала героиней множества публикаций. Певица показала всему свету, что готовится стать матерью во второй раз! Артистка, которая почти пять лет назад поставила карьеру на паузу, наконец-то вновь появилась на сцене: и не просто на концерте, а в финале Суперкубка, который по праву считается одним из главных спортивных событий года На старте своего выступления Рианна поддерживала рукой округлившийся животик, а во время исполнения танцевальных движений старалась двигаться не особенно активно.

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