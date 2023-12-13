«Литфонд» выставил на торги шедевры русского искусства на 120 млн руб.

16 декабря Аукционный дом «Литфонд» проведет беспрецедентные торги — заявлены шедевры русского искусства, включая личные письма культовых авторов, их автографы и фотографии, на общую сумму порядка 120 млн рублей.
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