Культуромания
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Культуромания

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«Литфонд» выставил на торги шедевры русского искусства на 120 млн руб.

«Литфонд» выставил на торги шедевры русского искусства на 120 млн руб.

16 декабря Аукционный дом «Литфонд» проведет беспрецедентные торги — заявлены шедевры русского искусства, включая личные письма культовых авторов, их автографы и фотографии, на общую сумму порядка 120 млн рублей.

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