Кандидат в ЕК Кубилюс назвал подготовку к конфликту с РФ своей главной задачей

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Кандидат на должность первого в истории Евросоюза (ЕС) комиссара по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс во время выступления перед депутатами Европарламента назвал своей основной задачей подготовку к вероятному конфликту с Москвой.
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