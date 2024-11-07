Кандидат в ЕК Кубилюс назвал подготовку к конфликту с РФ своей главной задачей

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Кандидат на должность первого в истории Евросоюза (ЕС) комиссара по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс во время выступления перед депутатами Европарламента назвал своей основной задачей подготовку к вероятному конфликту с Москвой.