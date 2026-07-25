📹⚡️Штурмовики Су-25БМ ВВС Узбекистана, модернизированные для применения 227-кг авиабомб Mk 82 с израильскими модульными комплектами наведения по лучу лазера Lizard-3.
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📹⚡️Штурмовики Су-25БМ ВВС Узбекистана, модернизированные для применения 227-кг авиабомб Mk 82 с израильскими модульными комплектами наведения по лучу лазера Lizard-3.