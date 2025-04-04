Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

С начала СВО владельцы магазинов и ресторанов регулярно отправляют продукты, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи В столице бизнес Москвы продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции, отправляя гуманитарные грузы на фронт.