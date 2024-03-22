Кардава: 37 детей пройдут реабилитацию в сочинском санатории

Не менее 37 несовершеннолетних пройдут реабилитацию в сочинском санатории "Семашко" до сентября. Об этом сообщила РИА Новости начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Нонна Кардава.
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