Бахтиер Зайнутдинов отказывается переходить в "Зенит" из "Бешикташа"

Футболист "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов отказывается переходить в "Зенит", сообщают источники. Полузащитник сборной Казахстана, которому уже исполнилось 26 лет, доволен своей игрой в турецком клубе и намерен продолжить там карьеру.