Трамп может предложить пострадавшим от повышения пошлин странам покупку «входного билета»

Ситуация с неожиданно введенными Трампом повышенными импортными пошлинами в отношении почти всех стран мира развивается по классическому, слегка анекдотическому, сценарию, который укладывается в известную формулу принятия неизбежного.
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