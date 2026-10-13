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Расчеты дронов «Севера» за ночь поразили 2 единицы техники ВСУ с личным составом

Расчеты дронов «Севера» за ночь поразили 2 единицы техники ВСУ с личным составом

За ночь расчеты ударных дронов ВС России ликвидировали семь огневых групп ВСУ и две бронированные машины противника в Харьковской и Сумской областях.

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