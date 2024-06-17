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Небензя: Россия убедилась в том, что режим Зеленского недоговороспособен

Небензя: Россия убедилась в том, что режим Зеленского недоговороспособен

Режим главы Украины Владимира Зеленского недоговороспособен, Москва в этом убедилась. Соответствующее заявление в ходе беседы с РИА Новости сделал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

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