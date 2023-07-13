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Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие вырос на 40,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие вырос на 40,6%

Товарооборот между Россией и Китаем в первой половине текущего года вырос на 40,6%, превысив 114 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

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