Как правильно выбрать и хранить вино к новогоднему столу

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Вино до Нового года лучше всего хранить в винном шкафу. Если его нет, то можно поставить бутылку в обычный, а в день праздника – в холодильник, рассказала эксперт Роскачества Олеся Буняева.
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