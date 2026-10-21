«Свиристели лишь на секунду присели на высокую ранетку-дичку, и улетели в южном направлении. Обратил внимание на свиристелей, благодаря их своеобразным звукам», — сообщил VN.
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