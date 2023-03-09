СБУ объявила охоту на Тg-каналы, «помогающие избегать мобилизации» (ФОТО)

СБУ объявила охоту на Telegram-каналы, «помогающие избегать мобилизации». 26 каналов с более 400 000 подписчиков сообщали о действиях военкомов в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.