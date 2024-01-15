Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших ветеранов СВО

В своем обращении к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов спецоперации «Вместе победим» президент Владимир Путин отметил важность развития ветеранского движения и объединения патриотов во всех регионах России.
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