Курьер на электросамокате сбил трехлетнего ребенка в Петербурге

Курьер на электросамокате сбил трёхлетнюю девочку в Московском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 17 сентября около шести часов вечера во дворе дома на Среднерогатской улице, сообщает издание «Фонтанка».
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