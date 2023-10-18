"Друг Путина" терпит поражение: России светит победа

Ракетный или бомбовый удар по христианской больнице Аль-Ахли поставил под сомнение политические перспективы премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и, более того, перспективы выживания всего Израиля.
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